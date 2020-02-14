Геронтологи: Даже последователи ЗОЖ не в силах избежать некоторых заболеваний в старости

14.02.2020, 18:30, Разное

Геронтологи считают, что даже последователи ЗОЖ не в силах избежать отдельных заболеваний с наступлением старости. Однако с некоторыми из них можно все-таки не встретиться, отдалить развитие или облегчить протекание.
К возрастным заболеваниям относится катаракта — помутнение хрусталика, приводящее без лечения к полной слепоте. Каждый шестой житель планеты сталкивается с этой проблемой после 50 лет вне зависимости от половой принадлежности. Офтальмологи советуют не только регулярные осмотры в целях профилактики, но и защиту глаз от воздействия солнечных лучей. Современная медицина помогает также избежать слепоты с помощью хирургической операции по замене хрусталика. Здоровый образ жизни препятствует развитию гипертонии, которая является причиной заболеваний сердца и сосудов. Повышенное кровяное давление наблюдается приблизительно у 80% пожилых людей. В преклонном возрасте медики рекомендуют выполнять посильные физические нагрузки, не злоупотреблять солью и поддерживать нормальный вес.

Даже наследственную предрасположенность к остеопорозу, когда с возрастом снижается плотность костей и увеличивается риск переломов, можно победить, сохраняя двигательную активность и режим питания. Хотя о некоторых увлечениях в молодости придется забыть, например, заменить плавание и велотренажеры на обычную зарядку или же подъём по ступенькам лестницы. Физические упражнения позволят замедлить развитие деменции, если сочетать их с активной умственной деятельностью и контролем питания.



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