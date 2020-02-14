54,4% украинцев считает Россию агрессором, который угрожает существованию Украины

14.02.2020, 18:30, Новости дня

54,4% граждан Украины считают, что Россия является агрессором по отношению к Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в феврале центром «Социс».

Респонденты согласились, что «Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений».

30,9% опрошенных выбрали вариант ответа: «Россия – обычное соседское государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами».

8,6% респондентов считают Россию «дружеской и братской» для Украины страной, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения.

Отказались отвечать либо не определились с ответом 5,7% опрошенных.

Социологическкое исследование проводилось с 1 по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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