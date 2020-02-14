Дмитрий Тарасов извинился за неудачную шутку о коронавирусе

14.02.2020, 18:30, Разное

Футболист Дмитрий Тарасов из-за неудачной шутки о коронавирусе оказался в центре скандала. Он искренне извинился перед всеми за необдуманное высказывание. Скандальный пост был удален с Instagram.
Тарасов разместил в Сети снимок с парикмахером Денисом Ли и подписал его «коронавирус». Европейская организация по борьбе с расизмом расценила эту неудачную шутка, как оскорбление и предложила наказать спортсмена-шутника. Публичная личность не должна так выражаться, тем самым поддерживая неправильные стереотипы. Ли вступился за приятеля, сказав, что это он попросил друга именно так подписать фотокадр.

Футболист попросил прощение у всех, кого обидел. Он признает, такое высказывание было неуместно, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире. Тарасов не считает взаимосвязанным коронавирус с национальностью или расой. Спортсмен пожелал всем больным скорейшего выздоровления и пообещал впредь больше так не шутить.

По состоянию на 14 февраля от нового вируса уже погибли 1384 человека. Зараженных людей — 64,4 тысячи, вылечившихся – 7119. Карантин на территории Китая продолжается.



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