Арестована женщина, бросившая младенца в переходе у «Парка Победы»

14.02.2020, 18:30, Новости дня

Дорогомиловский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 12 апреля 29-летнюю уроженку Узбекистана Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у метро "Парк Победы".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Она пояснила, что арестованная женщина обвиняется в совершении уголовного преступления по статье № 125 Уголовного кодекса РФ – "заведомое оставление без помощи лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению".

Мальчика возле станции метро обнаружил сотрудник подземки. Ребенок лежал на снегу, завернутый в одеяло. На вид ему не больше двух-трех месяцев.

Каримова была задержана 13 февраля полицией в Подмосковье и на допросе полностью признала свою вину, сообщив, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей.

Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на один год или исправительными работами на тот же срок или штрафом в размере 80 тысяч рублей.



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