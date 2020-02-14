Как улучшить качество сна: раскрыт простой способ

14.02.2020, 18:26, Разное

Психологи из университета Британской Колумбии выяснили, что на качество сна положительно влияет запах любимого человека. Причем сам партнер может находиться далеко – достаточно положить рядом его одежду или любую другую вещь, передает «Ридус».

К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного эксперимента, в котором приняли участие 155 человек. «Мы наблюдали эффект, сопоставимый с приемом пероральных добавок мелатонина, часто используемых в качестве снотворного», – заявила исследователь Марлиз Хофер.

Авторы проекта также отметили, что восприятие запаха – это весьма сложный процесс, который включает в себя несколько стадий. Дело в том, что сам запах определяется суммарным эффектом от раздражения обонятельных рецепторов, рецепторов вомероназального органа и рецепторов тройничного нерва, сообщает ToDayNews Ufa.



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