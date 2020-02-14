Врачи назвали отмену ограничений на закупку иностранных лекарств заботой о судьбах пациентов

14.02.2020, 18:26, Новости дня

«Решение об отмене ограничений на госзакупки лекарств зарубежного производства – это жизненно важный шаг для многих пациентов», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Дмитрий Балашов, комментируя поручение правительства представить предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарств иностранного производства.

«Зачастую иностранные лекарства применяются при онкологии и на карту поставлена жизнь. Но дело даже не в том, зарубежный препарат или российский. Важно, чтобы у лекарства была доказанная эффективность», – рассказал заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий Балашов.

По его словам, любой препарат выпускается на рынок только после многолетних всесторонних исследований. «Это касается не только оригинальных препаратов, но и их генерических копий, дженериков. При этом копия препарата не всегда является точной копией оригинального лекарства. Их делают разные лаборатории из разных ингредиентов. Токсичность и побочные эффекты дженериков часто отличаются от оригинала», – заметил эксперт.

«Собственно поэтому врачи-онкологи, обеспокоенные ограничением на госзакупки лекарств иностранного производства и говорили: дайте нам использовать те препараты, эффективность и токсичность которых точно мы знаем. Эти препараты проверены, они работают. Это особенно важно еще и потому, что многие препараты в онкологии используются на грани переносимости пациентом. Поэтому в наш век доказательной медицины врачи назначают пациентам только те препараты, эффект от применения которых является научно доказанным», – подчеркнул медик.

Есть и еще один важный момент, продолжил собеседник. За рубежом результаты исследований, предшествующих выпуску препарата, всегда выложены в открытом доступе, а в РФ зачастую они защищены коммерческой тайной. Производитель уверяет, что его продукт прошел все необходимые исследования и тесты, но убедиться в этом у врачей возможности нет.

«Что касается упреков со стороны лоббистов отечественной фармакологии в том, что врачам якобы экономически выгоднее назначать иностранные препараты, и они якобы имеют процент с продаж – этой практики уже давно нет и быть не может. Очень обидно это слышать. Врач – это человек гуманной профессии. Он о пациенте гораздо больше думает, чем о своей зарплате, иначе он бы врачом не работал», – заключил Балашов.

Его точку зрения поддержал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн. По его словам, решение о снятии ограничений на госзакупки лекарств иностранного производства говорит о том, что РФ движется в сторону поддержки качества лечения онкопациентов, и о том, что государство прислушивается к мнению экспертного сообщества.

По словам онколога, многие развитые страны мира не могут себе позволить покупать оригинальные препараты, «а даже если препарат произведен в другой стране – чаще всего это дженерики».

«Потому решение правительства – это очень смелый шаг, свидетельствующий о заботе страны о судьбах пациентов. Мы, как экспертное сообщество, относимся к этому с большим уважением и понимаем. И мы готовы приложить все усилия, чтобы при лечении пациентов нормально комбинировать те препараты, которые им необходимы», – подчеркнул Каприн.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 марта сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам.

Кроме того, Мишустин поручил до 1 марта представить идеи о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре.

Мишустин также заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в РФ необходимыми медикаментами.

В январе эксперты Общественной палаты (ОП) на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, рассказали, как создать эффективную систему лечения онкобольных.