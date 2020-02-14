В Госдуме показали фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Ни один депутат не досидел до конца

14.02.2020, 18:26, Новости дня

Первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») устроил в Госдуме просмотр фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят».

— Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему, – ​объяснял Тумусов идею мероприятия в интервью ТАСС. Также депутат рассказал о планах провести круглый стол по вопросам законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ.

Показ запланировали на 14 февраля. Некоторым депутатам это показалось неожиданным. В частности, об «интересном» выборе фильма для Дня святого Валентина упомянул депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

В разговоре с «Газетой.ру» 14 февраля Тумусов сообщил, что на показ пришло очень мало людей.

— Несколько человек пришли, – рассказал депутат. – Заглядывали, но полностью не просидели. Наверное, им было просто любопытно.

Фильм Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на ютубе 11 февраля. После выхода фильма журналистка Инна Гаврилова отметила, что число поисковых запросов в гугле на тему ВИЧ выросло на 4100%.

По данным Российской академии наук на декабрь 2019 года, число людей с ВИЧ в России составляет 1,06 миллиона человек.