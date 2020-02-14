В Госдуме показали фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Ни один депутат не досидел до конца

14.02.2020, 18:26, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники Первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») устроил в Госдуме просмотр фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят».

— Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему, – ​объяснял Тумусов идею мероприятия в интервью ТАСС. Также депутат рассказал о планах провести круглый стол по вопросам законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ. 

Показ запланировали на 14 февраля. Некоторым депутатам это показалось неожиданным. В частности, об «интересном» выборе фильма для Дня святого Валентина упомянул депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

В разговоре с «Газетой.ру» 14 февраля Тумусов сообщил, что на показ пришло очень мало людей.

— Несколько человек пришли, – рассказал депутат. – Заглядывали, но полностью не просидели. Наверное, им было просто любопытно.

Фильм Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на ютубе 11 февраля. После выхода фильма журналистка Инна Гаврилова отметила, что число поисковых запросов в гугле на тему ВИЧ выросло на 4100%.

По данным Российской академии наук на декабрь 2019 года, число людей с ВИЧ в России составляет 1,06 миллиона человек.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар

13.02 / Участница нацотбора на «Евровидение 2020» Kruть: Мне за рубежом легче выступать. У нас приходится доказывать, что я не шароварщина

09.01 / В Крыму отреагировали на отказ президента Эстонии от подаренного вина

28.01 / Во Львове две электроопоры одна за другой упали на троллейбус и автомобиль

13.12 / Гетманцев: Проблема с налоговой у людей в головах

04.02 / Китай может снизить прогноз по темпам роста ВВП в 6% в 2020 году из-за коронавируса

04.12 / Участвующие в новогодней акции «Елка желаний» дети чаще всего хотят встретиться с президентом

11.12 / В РФ создали линейку арктических вездеходов

22.01 / Сибирские аэропорты усилили меры по выявлению заболевших новым коронавирусом

10.02 / Известная поговорка — наглядно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика