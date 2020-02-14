Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова 29 февраля

14.02.2020, 18:25, Новости дня

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга отказался согласовать проведение марша памяти Бориса Немцова в центре города. Как сообщает «Интерфакс», чиновники не одобрили ни один из девяти маршрутов, предложенных организаторами.

Как сообщил один из организаторов мероприятия, депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник, марш 29 февраля предложили провести в Удельном парке на севере города.

— Оргкомитет пока обсуждает возможные действия, — рассказал Резник. — Но уже сейчас можно сказать: первое — предложение Смольного неприемлемо; второе — мы готовы к переговорам; третье — марш состоится при любой погоде.

Депутат подчеркнул, что если компромисса достичь не удастся, рассматривается в том числе и вариант несанкционированного шествия.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не найдены.

Оппозиционные шествия в память об убийстве Немцова проводятся каждый год. В пятую годовщину убийства оппозиция объявила о планах провести шествия в Москве и Петербурге 29 февраля.