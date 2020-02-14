Жакеты oversize и широкие платья: В Сети обсуждают беременность 35-летней Кэти Перри

14.02.2020, 18:21, Разное

Американская исполнительница, композитор и автор песен Кэти Перри всё чаще для выхода в свет выбирает свободную одежду — жакеты oversize и широкие платья. Многочисленные поклонники в Сети активно обсуждают вероятную беременность 35-летней звезды, якобы пытающейся скрывать «интересное положение».

Некоторое время назад Кэти Перри появилась на публике в широком ярко-розовом платье, делающем её фигуру «раздутой». Чуть позже певица участвовала в шоу Джимми Киммела, и тогда на ней был жакет oversize, а фанаты заметили постоянно сложенные в районе живота руки, что создаёт впечатление «попытки скрыть беременность». Сама Перри на данный момент публично не подтверждает беременность и не комментирует «теории» интернет-пользователей.

В случае, если звезда всё же действительно окажется беременной, этот ребёнок станет её первенцем. Для возлюбленного Кэти Перри Орландо Блума отцовство «не в новинку», так как у него уже есть 9-летний сын, рождённый моделью Мирандой Керр.