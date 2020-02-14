Мнение: Трясутся решимостью, дымят намерениями, но не едут

14.02.2020, 18:14, Разное

Именно так выглядит правительственная машина там, где можно быстро принять нужные в интересах большинства граждан решения. Правда, наступив на карман жуликов.

Вице-премьер Голикова объявила, что Минздрав проработает вопрос о снятии ограничений, которые мешают медицинским организациям закупать иностранные лекарства для онкобольных.

Не нужно ничего «прорабатывать» — все ограничения следует отменить, а тех, кто их устанавливал – уволить с госслужбы.

Еще Голикова поручила проверить качество «дженериков» — путинских импортозамещающих препаратов импортным лекарствам для онкобольных.

Здесь тоже нечего проверять Мнение врачей однозначно. Достаточно прочитать, что говорят специалисты в репортаже «Новой газете» (https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/09/83840-my-teryaem-detey-kotoryh-mogli-vylechit), сделанном по итогам истории, когда «Первый канал» записал мнение медиков о плохом качестве путинских «дженериков».

Но как же это просто так взять и отменить? Путин своими «дженериками» дал возможность заработать на страданиях онкобольных российским полудохлым фармокомпаниям, «поддержал отечественную промышленность».

Теперь Голикова и Минздрав будут путем «проверок» тянуть время – давать возможность заработать тем, кто и пробивал «дженерики» с чудовищными побочными действиями.

Тупое, слабое, зависимое от корыстных интересов правительство.

Отлично сказал «Новой газете» заместитель директора Центра им. Дмитрия Рогачева д.м.н., профессор Александр Карачунский.

«Контролирует … рынок лекарств в России Минпромторг (министр Мантуров – СерпомПо). Каким образом — отдельная тема. По моему впечатлению, торговля наркотиками и оружием — это слезы по сравнению с криминалом в фармацевтике».

📸: Мантуров и Голикова

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