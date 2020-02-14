Профессор Зальцбургского университета: Российская Конституция опередит европейские аналоги

14.02.2020, 18:12, Новости дня

Профессор Зальцбургского университета Михаэль Гайстлингер прокомментировал готовящиеся поправки в Конституцию России, он отметил их ярко выраженный социальный характер, что делает российский Основной закон более передовым по отношению к европейским конституциям.

«Если социальные поправки будут частью российской Конституции – то я бы сказал, что она будет более современной чем наша – потому что и германская и австрийская конституции пишут что государство является социальным. Однако если мы посмотрим, какие конкретные предложения по социальному характеру государства имеются, то есть лишь некоторые. Поэтому я думаю ваш подход очень современный и интересный, этот подход потом найдет наследников в наших конституциях. Положение об индексации пенсий дает новую современную оценку Конституции и эти предложения в этом плане, которые включены они очень принципиальны. Индексация пенсий, минимальная зарплата – это фундаментальные элементы социального государства. У них есть такое содержание, которое подходяще для Конституции в общем», – сообщил эксперт журналистам.

Профессор Михаэль Гайстлингер уверен, что «к предполагаемой дате голосования в апреле удастся подготовить все поправки».

«У нас были те же сроки или, можно сказать, сроки которые можно сравнивать. Когда Австрия стала членом Европейского союза, тогда тоже было голосование, был очень короткий срок, фундаментальный вопрос, который надо было тогда решить. И австрийский народ успел решить. Для организаторов сложно – им надо спешить, но для развития воли населения я уверен это достаточный период времени», – отметил он.

Профессор также отметил, что «по международному праву, Конституция и политическая система есть внутренне дело государства. И РФ тоже имеет это право. Поэтому международные наблюдатели или международная оценка результатов в конце концов совершенно не требуется. Даже напротив – это исключительное право РФ и российского народа».

Выступая в ходе встречи рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным, ее сопредседатель Талия Хабриева сообщила о том, что конституционные изменения в РФ вызывают большой интерес в других странах.

«Предложенные поправки вызвали очень живой интерес у зарубежных специалистов. Мне как сопредседателю было поручено взаимодействие с ними и обобщение мирового опыта конституционных реформ. Могу сказать, что откликнулись зарубежные специалисты. Например, австрийские, итальянские и французские указывают, что современным демократиям сопутствует процесс обновления Конституции. Основной закон должен следовать жизни, он должен подстраиваться под решения новых задач развития общества. И вот интересный сюжет – 6 февраля в Миланском университете прошел «круглый стол», посвященный нашим конституционным поправкам и по результатам запланировано включить их в учебные программы бакалавриата и магистратуры. Так что обновление российской Конституции и предстоящее голосование уже входит не только в российскую историю, но и в конституционную мировую историю», – сказала Хабриева.

Напомним, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, предусматривающий проведение общероссийского голосования. Законопроектом предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.