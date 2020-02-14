Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

14.02.2020, 18:06, Новости дня

Во время телефонной беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент РФ Владимир Путин спросил, намерен ли его собеседник и его окружение на самом деле выполнять Минские соглашения.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны​​​.

Сообщается также, что Путин, в контексте предстоящего 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, указал Зеленскому на недопустимость искажения фактов, касающихся Второй мировой войны, напомнив о всеобщем вкладе народов СССР.

Он также выразил свое соболезнование в связи с гибелью в Псковской области РФ 13 февраля граждан Украины в дорожной аварии.

Стороны обсудили вопросы прочного перемирия на Донбассе и необходимость активизации усилий на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске по выполнению ранее достигнутых договоренностей.

Пресс-служба офиса украинского президента заявил о том, что в ходе разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, а также положительно отозвались о заключении контракта на транзит российского газа по территории республики, подписанного накануне.



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