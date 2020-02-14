Дело Шеремета. Рассмотрение жалобы на продление ареста Антоненко перенесли на 20 февраля

14.02.2020, 18:06, Новости дня

14 февраля Киевский апелляционный суд перенес на 20 февраля рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда о продлении срока содержания под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом УНН рассказал адвокат подозреваемого Станислав Кулик.

Он отметил, что заседание запланировано на 10.30.

По словам адвоката, рассмотрение апелляции перенесли из-за непоступления материалов дела из Печерского суда, кроме того, Антоненко не доставили в суд.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург Юлия Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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