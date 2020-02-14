Встреча с Лавровым: Захарова процитировала фразу Помпео, от которой все «ахнули»

14.02.2020, 18:06, Новости дня

Чем закончилась встреча глав дипломатических ведомств РФ и США в Мюнхене Сергея Лаврова и Майка Помпео. Рассказала официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова. На своей страничке она написала, что Помпео вышел от Лаврова и громко произнес на весь коридор: Good luck.

"Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули, — отметила Мария Захарова. — Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее".

Сергей Лавров провел краткую встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях открывшейся 14 февраля Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция продлится до 16 февраля.

Мюнхенская конференция была основана как форум стран НАТО в 1963 году. Теперь эта дискуссионная площадка ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. Это важная площадка для установления и развития политических контактов. При этом на конференции не принимается никаких письменных документов и не подписываются никакие коммюнике.

На ежегодной 56-й Мюнхенской конференции по безопасности спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала три главные угрозы безопасности в мире. Это распространения ядерного оружия, международный терроризм и глобальные климатические изменения.

По мнению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отказ от ядерной сделки с Ираном был ошибкой. Ближний Восток не стал безопаснее, напротив, стал еще более опасным регионом, констатировал он. Штайнмайер добавил, что отчуждение РФ от ЕС нарастает.

"Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а РФ — с Европейским союзом", — сообщил президент Германии.



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