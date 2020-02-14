Правоохранители сообщили о предотвращении заказного убийства сотрудницы Национальной академии СБУ

14.02.2020, 18:06, Новости дня

Служба безопасности Украины 14 февраля сообщила о предотвращении заказного убийства сотрудницы Национальной академии СБУ, Об этом пишет пресс-центр службы.

«Оперативниками спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии СБУ. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов», – сообщила пресс-служба.

По данным СБУ, за убийство мужчина хотел заплатить $1 тыс.

«Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновение и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчика о выполнении… Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и применял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы», – оворится в сообщении.

Мужчину задержали в одном из райцентров Кировоградской области сразу после перечисления «киллеру» последней части средств.

Открыто уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 (заказное убийство).

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube