Google по ошибке рассказала о новой Android

14.02.2020, 18:06, Новости дня

Компания Google преждевременно рассказала об операционной системе Android 11, которая будет официально показана не раньше мая. Утечка произошла от сайта для превью-версии, предназначенной для разработчиков.

Страница Android 11 Developer Preview пробыла в открытом доступе недолго и теперь закрыта. Из скриншотов, сделанных Android Police, можно узнать, что в новой ОС появятся изменения на системном уровне, которые будут влиять на работу приложений, а также новые функции безопасности для защиты пользовательских данных. Помимо этого, в Android 11 обновят целый набор различных API: от биометрии и медиаконтента до нейросетей и более глубокой поддержки устройств со сгибаемыми экранами.

Активных гиперссылок на скачивание предварительной сборки Android 11 страница не содержала. А те, что имелись, указывали на бета-версии прошлого года.

Первая превью-версия Android Q Beta 1 вышла в середине марта 2019-го. В 2020-м релиз ожидается к этому же времени.

Официально Android 11 могут представить на конференции Google I/O 2020 для разработчиков. В этом году мероприятие пройдет с 12 по 14 мая.

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Вести.Hi-tech



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