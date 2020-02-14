«Была очень старенькой и от этого умерла». Полозов рассказал, что «судья» в Крыму заявила о Веджие Кашке

14.02.2020, 18:06, Новости дня

«Судья Киевского райсуда Симферополя» Ольга Кузнецова заявила, что ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла в 2017 году, потому что была «очень старенькой». Об этом 14 февраля сообщил «Крым.Реалиям» адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что независимая экспертиза выявила – Кашку можно было спасти, если бы российские силовики позволили бы врачам отвезти ее в больницу, а не проводили следственные действия, когда Кашка находилась в карете «скорой помощи».

«Кузнецова вынесла решение, что необходимость в возбуждении уголовного дела на действия сотрудников полиции отсутствует. Судья сообщила, что Веджие Кашка была просто очень старенькой и от этого умерла», – сказал Полозов.

Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию на решение «Киевского райсуда Симферополя» в «Верховный суд Крыма».

«Нам нужно пройти все инстанции здесь в Крыму, чтобы дальше подавать жалобу в международные инстанции» – объяснил Полозов.

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе нескольких крымских татар, которых обвинили в вымогательстве. Гражданин Турции занял $7 тыс. у родственников ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и отказался их возвращать. Активисты вмешались в конфликт. При их задержании Кашке стало плохо, 82-летняя женщина умерла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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