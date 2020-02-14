Пидгрушная четвертой финишировала в женском спринте на чемпионате мира по биатлону

14.02.2020, 18:06, Новости дня

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная финишировала на четвертом месте в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Пидгрушная отстала от победителя гонки норвежки Марте Олсбю-Ройселанн на 25,6 секунды.

4,3 секунды украинке не хватило чтобы обойти чешку Люцию Харватову, которая финишировала третьей. Второе место заняла американка Сьюзен Данкли.

Пидгрушная на двух огневых рубежах промахнулась один раз и прошла штрафной круг.

В гонке принимали участие еще три украинки: Вита Семеренко финишировала на 11-й позиции, Юлия Джима – 22-я, а Валентина Семеренко – 36-я.

13 февраля сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года – смешанной эстафете.

Следующая гонка чемпионата мира по биатлону пройдет завтра, 15 февраля, в 15.45 начнется мужской спринт.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Artik & Asti выпустили клип на трек «Девочка танцуй»

23.12 / «Я немного в необычном для себя образе». Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок

15.12 / В районе затопления дока в Севастополе произошел разлив нефтепродуктов

07.01 / Германия решила вывести часть военных инструкторов из Ирака

28.01 / Программу «АБВГДейка» закрыли после 45 лет в эфире

04.02 / Путин уверен, что Россия победит коронавирус, как победила лихорадку Эбола

29.01 / В челябинской школе ввели карантин после смерти ученицы от гриппа

06.02 / Автоновости: Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный двигатель

04.12 / Российские музеи перестали верить властям США

18.12 / Рада приняла закон, касающийся неприкосновенности нардепов, Пашинского отпустили под домашний арест. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика