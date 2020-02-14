Пидгрушная четвертой финишировала в женском спринте на чемпионате мира по биатлону

14.02.2020, 18:06, Новости дня

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная финишировала на четвертом месте в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Пидгрушная отстала от победителя гонки норвежки Марте Олсбю-Ройселанн на 25,6 секунды.

4,3 секунды украинке не хватило чтобы обойти чешку Люцию Харватову, которая финишировала третьей. Второе место заняла американка Сьюзен Данкли.

Пидгрушная на двух огневых рубежах промахнулась один раз и прошла штрафной круг.

В гонке принимали участие еще три украинки: Вита Семеренко финишировала на 11-й позиции, Юлия Джима – 22-я, а Валентина Семеренко – 36-я.

13 февраля сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года – смешанной эстафете.

Следующая гонка чемпионата мира по биатлону пройдет завтра, 15 февраля, в 15.45 начнется мужской спринт.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.