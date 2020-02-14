Мнение: Планы на загробную жизнь

14.02.2020, 18:05, Разное

​​Халяльный тайм-менеджмент

28-летний работник птицефабрики (ранее работал водителем Uber), осужденный за планирование терактов в Лондоне, составил список дел, которые он намеревался осуществить в раю:

— Совершить обзорный тур по своей собственности в джаннате, выбрать дворец
— Познакомиться со всеми женами, выбрать двух главных
— Украсить главный дворец
— Встретить всю семью
— Встретить всех друзей, закатить пир
— Встреча с пророками и сподвижниками
— Знакомство с Аллахом
— Посетить райский рынок
— Провести время с женами
— Развлечения и так далее

Во как не терпелось к гуриям, что встречу с пороками и Аллахом отложил аж на шестое и седьмое место!(с) Аббас Джума

А как ты планируешь загробную жизнь?!

Источник: Colonel Cassad



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