Мнение: Планы на загробную жизнь

14.02.2020, 18:05, Разное
Халяльный тайм-менеджмент
28-летний работник птицефабрики (ранее работал водителем Uber), осужденный за планирование терактов в Лондоне, составил список дел, которые он намеревался осуществить в раю:
— Совершить обзорный тур по своей собственности в джаннате, выбрать дворец
— Познакомиться со всеми женами, выбрать двух главных
— Украсить главный дворец
— Встретить всю семью
— Встретить всех друзей, закатить пир
— Встреча с пророками и сподвижниками
— Знакомство с Аллахом
— Посетить райский рынок
— Провести время с женами
— Развлечения и так далее
Во как не терпелось к гуриям, что встречу с пороками и Аллахом отложил аж на шестое и седьмое место!(с) Аббас Джума
А как ты планируешь загробную жизнь?!
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет