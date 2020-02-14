Мнение: Планы на загробную жизнь

14.02.2020, 18:05, Разное

​​Халяльный тайм-менеджмент

28-летний работник птицефабрики (ранее работал водителем Uber), осужденный за планирование терактов в Лондоне, составил список дел, которые он намеревался осуществить в раю:

— Совершить обзорный тур по своей собственности в джаннате, выбрать дворец

— Познакомиться со всеми женами, выбрать двух главных

— Украсить главный дворец

— Встретить всю семью

— Встретить всех друзей, закатить пир

— Встреча с пророками и сподвижниками

— Знакомство с Аллахом

— Посетить райский рынок

— Провести время с женами

— Развлечения и так далее

Во как не терпелось к гуриям, что встречу с пороками и Аллахом отложил аж на шестое и седьмое место!(с) Аббас Джума

А как ты планируешь загробную жизнь?!