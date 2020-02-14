Суд увеличил Кержакову неустойку по алиментам в четыре раза

14.02.2020, 18:05, Новости дня

Приморский суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи о сумме неустойки по алименты по иску Марии Кержаковой к футболисту Александру Кержакову. Сумма неустойки увеличена до 5 млн рублей, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

«Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Истец просила 6 млн 444 тыс. 90 рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 млн рублей», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Напомним, в ноябре городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов. Футболист заявлял, что разбирательство инициировала бывшая жена, добиваясь пересмотра размера алиментных выплат.

Также бывшая жена Кержакова потребовала лишить его водительских прав.