Безрамочный экран смартфона Meizu 17 Plus показали на «живом» изображении

14.02.2020, 18:04, Разное

В ближайшие несколько месяцев ожидается презентация нового смартфона Meizu 17 Plus. Недавно в Сети появилось «живое» изображение, на котором, скорее всего, показано именно грядущее устройство с безрамочным экраном.

Точной информации относительно того, действительно ли на фото Meizu 17 Plus, нет, но многие эксперты уверены, что это ожидаемый флагман. На «живом» изображении можно рассмотреть некоторые подробности о смартфоне. Так, подтверждается информация о процессоре Snapdragon 865 и флэш-памяти на 512 Гб. Также благодаря фото видно абсолютно безрамочный дизайн новинки, но вот относительно размещения фронтальной камеры вопрос остаётся без ответа.

Основная камера Meizu 17 Plus оборудована тремя датчиками, один из которых 108-мегапиксельный. Ожидается, что смартфон сможет поддерживать сети 5G, однако производитель пока сохраняет интригу и не раскрывает подробностей девайса.