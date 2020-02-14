Эксперт назвал опасные для женского здоровья факторы при работе машинистом поезда

14.02.2020, 17:58, Новости дня

Условия труда машиниста классифицируют как «средней степени тяжести», поэтому женщин к ней не допускали не просто так, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший машинист пассажирских поездов, заместитель председателя Межрегионального профсоюза железнодорожников Дмитрий Русинович-Русак.

В июне текущего года РЖД планирует начать обучение женщин профессии машиниста, чтобы уже к 1 января 2021 года они смогли приступить к работе.

«Раньше женщин брали машинистами, они работали. Но потом вышло распоряжение, которое запретило в связи со средними условиями труда. Также говорили о том, что сильные вибрации могут негативно сказываться на женских детородных органах», – говорит Русинович-Русак.

Он рассказывает, что со временем у людей данной профессии наблюдается снижение слуха (нейросенсорная тугоухость), заболевания, связанные с позвоночником, которые провоцируют удары и вибрации во время движения поезда. Также машинист не исключает влияние электромагнитного поля на сердце человека, но отмечает, что медики до сих пор это не подтвердили.

«Насчет работы женщин машинистами я настроен очень скептически. Во-первых, из-за тех самых вибраций. Во-вторых, в поездах есть проблема справления нужды. От санузлов у нас – одно название. А находить выход из такой ситуации мужчинам намного проще, чем женщинам», – считает Русинович-Русак.

Ранее ряд исследований российских ученых показал, что вибрационная болезнь, которой подвержены машинисты, может негативно сказаться на репродуктивных функциях мужчин.

РЖД предложила разрешить женщинам работать по профессии машинист еще в начале 2018 года. Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что об этом думают эксперты.