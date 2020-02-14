Прилепин: Инициатива Машкова навсегда снимет вопрос о Курилах, Сахалине и Калининграде

14.02.2020, 17:58, Новости дня

«Нужно зафиксировать отныне и навсегда неделимость географии России. Увеличивать свои просторы она может, а вот уменьшать не может, потому что ни одна страна в мире за последние полвека не понесла столько трагических потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя инициативу дополнить Конституцию запретом на отчуждение территорий России.

«Для нас, как для людей, которые пережили распад СССР, и которые переживают перманентные гражданские и военные противостояния на окраинах империи, важно зафиксировать слова о том, чтобы никакие зарубежные или внутренние персонажи даже не выносили вопросы или идеи о возможной территориальной гуттаперчевости России, о возможности передачи, торговли ее территориями», – сказал писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

Он убежден, что жители Советского Союза никогда бы не пошли на развал СССР. «Но в результате трагической ошибки, преступления 1991 года мы потеряли колоссальные пространства. Поэтому мы раз и навсегда хотим быть избавлены от подобной возможности», – отметил собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент РФ заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Основном законе запрет на отчуждение территорий страны. «У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий России), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – сообщил Владимир Путин.

До этого Машков отметил, что у него есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у РФ Курилы, Крым или Калининград.

Захар Прилепин также входит в эту рабочую группу. Он напомнил, что ранее предлагал прописать в Основном законе норму, согласно которой решения об отчуждении территории принимались бы только по результатам всенародного референдума.

«Я убежден, что народ РФ никогда не проголосует за передачу какой-либо части своей территории. Но Машков предложил еще более радикальный вариант: прописать в Конституции, что вопросы отчуждения территории в принципе не поднимаются никогда и ни при каких условиях. И мне радостно, что президент поддержал его идею. Ее реализация навсегда снимет вопрос о Курилах, о Сахалине, о Калининграде. И никто из правителей РФ не сможет вести переговоры на эту тему», – подытожил Захар Прилепин.