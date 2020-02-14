Первый канал в сюжете о разрушении Дрездена повторил геббельсовский миф о «мирном городе»

14.02.2020, 17:57, Новости дня

Корреспондент Первого канала Иван Благой к 75-летию бомбардировки Дрездена британской и американской авиацией сделал сюжет, в котором эта трагическая страница Второй мировой войны представлена как массовое убийство мирных жителей, которое западные союзники предприняли, чтобы продемонстрировать мощь своих ВВС Советскому Союзу. В сюжете говорится:

«Один из красивейших городов мира разрушила англо-американская авиация. Бомбардировки продолжались три дня. Погибли более 20 тысяч мирных граждан. Причем военной необходимости в такой операции, как отмечают специалисты, не было. Почему же в городе не оставили камня на камне? <…>

Дрезден — город нацистской Германии. Об этом забывать, конечно, нельзя. И тем не менее, тогда это был город почти без военной промышленности, наполненный беженцами. <…>

Удар часто объясняют необходимостью уничтожить крупный железнодорожный узел, важный для переброски войск. Но с вокзала уже через двое суток отправляли поезда. А исторический центр как лунный грунт. <…>

Британцы, конечно, не забыли варварские бомбардировки Ковентри и Лондона. Они на счету Люфтваффе. Так что да, произошедшее с Дрезденом можно было бы рассматривать как месть. Но в памятках для пилотов были слова, „показать русским, на что способны королевские ВВС”. Токсичный актив. Черчилль о разрушении Дрездена в мемуарах не упоминал вовсе, а в архивах ЦРУ есть любопытные документы. Во время холодной войны американцы хотели обвинить во всем СССР. Это якобы Советы просили разбомбить Дрезден. Было поручено найти документы. Перерыли все: „В ответ на ваш меморандум от 4 декабря 1951 года это бюро не смогло найти какие-либо документальные свидетельства о просьбе русских бомбить Дрезден”».

Говоря о Дрездене как о мирном городе, наполненном беженцами, Благой повторяет заявления нацистских пропагандистов из ведомства Геббельса, сделанные после бомбардировки. В действительности город был важным центром военной промышленности. Как пишет в книге «Бомбы над Бискаей, Барселоной и Дрезденом» каталонский историк Жоан Мария Томас, в городе размещалось 127 предприятий, выпускавших военную продукцию, в том числе один из крупнейших заводов оптического оборудования.

Кроме того, Дрезден был важнейшим транспортным узлом, разрушение которого серьезно затруднило переброску немецких войск из Западной Европы на Восточный фронт. Одной из основных целей американских ВВС в Дрездене была сортировочная железнодорожная станция. Главный вокзал, расположенный вблизи исторического центра города, также был разрушен практически полностью. Через несколько дней после бомбардировки немцам удалось частично восстановить железнодорожное сообщение, но далеко не в полном объеме. После большой февральской бомбардировки американская авиация продолжала бомбить восстанавливаемые железнодорожные объекты, и в апреле работа дрезденского узла полностью прекратилась.

Вопрос о том, была ли просьба советской стороны о бомбардировке Дрездена, остается спорным. В официальных документах есть лишь просьба об авиаударах по Берлину и Лейпцигу. Британский историк Фредерик Тейлор в книге «Дрезден» пишет, что во время Ялтинской конференции 4 февраля замначальника Генштаба Алексей Антонов обратился к союзникам с просьбой поддержать советское наступление авиаударами по немецким городам. Упоминание конкретно Дрездена в официальных записях лишь одно: советская сторона предлагала бомбардировки по линии Берлин — Дрезден — Вена — Загреб. Однако переводчик британской делегации Хью Лунги вспоминал:

«Я непосредственно участвовал в переговорах о бомбардировке Дрездена, о которой просили русские. На пленарной сессии в день открытия конференции генерал Антонов упомянул это, так как Дрезден был важным узлом. Они не хотели, чтобы пришло подкрепление с Западного фронта, из Норвегии, Итали и так далее. На следующий день на встрече начальников штабов в резиденции Сталина в Кореизе Антонов вполне определенно сказал: „Мы хотим бомбардировки дрезденского железнодорожного узла, так как опасаемся, что немцы организуют сопротивление на последнем рубеже”. И мы полностью с этим согласились».

Корреспондент Первого канала Иван Благой известен как автор одного из самых громких фейков российской пропаганды — о берлинской девочке русского происхождения, якобы похищенной и изнасилованной мигрантами. На его счету и другие запоминающиеся образцы жанра — о том, как хакеры из ЦРУ убили американского журналиста, перехватив управление его автомобилем и направив его в дерево, и о том, что отчет ОЗХО о химической атаке в Сирии якобы был сфальсифицирован.