МВД: Полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот на акции 10 августа, чтобы «не допустить неправомерных действий»

14.02.2020, 17:57, Новости дня

Управление МВД по Центральному административному округу Москвы заявило, что задержанная во время акции 10 августа Дарья Сосновская сама спровоцировала полицейского, ударившего ее в живот. Как передает «Медиазона», об этом сообщили в «Зоне права».

Как говорится в ответе ведомства, полицейские посмотрели видео и установили, что Сосновская участвовала в несогласованной акции, кричала «Позор, позор!» и вела себя «эмоционально и агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, оказывала активное сопротивление и пыталась вырваться».

Когда Сосновская заметила, что сотрудник МВД собирается поднять упавшую дубинку, она сделала «широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку».

«Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает в область живота», — говорится в ответе.

27 января Басманный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на бездействие следствия от Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции протеста. Судья посчитала, что жалоба Сосновской неподсудна Басманному суду. Адвокат обжаловала это решение в Мосгорсуде.

Сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот во время задержания на акции протеста 10 августа в Москве. Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением по поводу избиения и жесткого задержания. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

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