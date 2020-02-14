Отравление детей лекарствами чаще происходит по вине взрослых

14.02.2020, 17:56, Новости дня

Более половины отравлений детей младше пяти лет рецептурными препаратами происходит после того, как взрослый вытащил лекарство из упаковки с функцией защиты от ребенка. Это показали результаты исследования, опубликованного в Journal of Pediatrics.

Авторы проанализировали причины 4496 звонков в пять токсикологических центров в Аризоне, Флориде и Джорджии за восемь месяцев 2017 года. Сотрудники центров задавали конкретные вопросы о человеке или людях, которые в тот день ухаживали за ребенком, проглотившем таблетки без их ведома. Были

Извлечение лекарств из специальных упаковок и хранение их в легкодоступных местах приводит в США к 50 тысячам обращениям в больницу по поводу отравлений у детей.

Ученые выяснили, что родители, бабушки и дедушки, как правило, совершают какие-либо из этих ошибок:

· чтобы не забыть выпить таблетки, их складывают в ежедневные органайзеры, которые легко открывать ;

· таблетки без упаковки лежат на прикроватных тумбочках или кухонных столешницах;

· таблетки кладут в пластиковые пакетики или контейнеры для путешествий;

· таблетки были случайно рассыпаны, но не все из них найдены.

По данным исследования, каждый третий ребенок съедал рецептурное лекарство, которое было извлечено из оригинальной упаковки. Причем препараты для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний с большей вероятностью находились в органайзерах для таблеток или пакетиках, а средства от СДВГ и опиоиды – на открытых поверхностях.

Безрецептурные лекарства чаще всего были добыты детьми из оригинальных упаковок, которые не защищены от детей из-за низкого потенциала токсичности препаратов.

Оптимальный способ хранения лекарств – оригинальная упаковка с функцией защиты от детей. Если приходится вынимать таблетки из нее, нужно соблюдать следующие меры предосторожности:

· убедитесь, что контейнер для таблеток защищен от детей;

· всегда закрывайте контейнер после каждого использования, дважды проверьте, что он закрыт;

· не оставляйте контейнер в поле зрения, после каждого использования убирайте его как можно выше;

· так же поступайте с кошельками, сумками или карманами с лекарствами;

· если вы рассыпали таблетки, убедитесь, что они все подобраны, пропылесосьте это место;

· даже если не уверены, проглотил ли ребенок лекарство, немедленно позвоните в скорую помощь.