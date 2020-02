Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов

14.02.2020, 17:54, Новости дня

В День влюбленных издание «ГОРДОН» предлагает определитсья с выбором подарка для своей второй половины, вдохновившись идеями поздравлений от украинских артистов.

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев поздравил супругу с праздником букетом алых роз. Кажется, телеведущая надеялсь найти внутри букета как минимум кольцо.



Певец Дмитрий Монатик на День святого Валентина подарил жене Ирине романтическое путешествие в Лос-Анджелес.

«Любовь спасет мир», – подписал артист фото с женой, сделанное на берегу Тихого океана в День влюбленных.

Любовь спасёт мир! #HappyValentinesDay * Ты мой целый мир!

Ирина оценила подарок мужа, поблагодарив его «за девять лет невероятной жизни и двух фантастических сыновей».

Благодарю Тебя ,любимый Dmitriy Monatik за эти 9 лет такой невероятной жизни и наиболее — за 2 фантастических…

Певица Тина Кароль поздравила поклонников с Днем влюбленных, с самого утра опубликовав на своей странице в Instagram фото, открывающее просторы для фантазии.



Если в жизни не одна, а несколько любимых женщин, можно воспользоваться идей телеведущего Анатолия Анатолича – он поздравил жену и двоих дочерей с Днем святого Валентина, подарив им связку гелиевых сердец.

Вечер в хату. Романтика в душу.

Балерина Катерина Кухар оставила супруга Александра Стоянова в День влюбленных одного, уехав в Берлин.

«По приезду в отель открываю чемодан, а там лежит сюрприз от Саши – коробка конфет», – написала на своей странице в Facebook Кухар.

По мнению балерины, женщина никогда не должна забывать, что «муж хочет видеть возле себя желанную женщину – любовницу, а не только союзника и мать его детей». «Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой», – напомнила Кухар.

Happy Valentine's Day!♥️⠀Как необычная женщина я решила сделать своему мужу «подарок» в День Святого Валентина…. и…