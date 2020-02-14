Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов

14.02.2020, 17:54, Новости дня

В День влюбленных издание «ГОРДОН» предлагает определитсья с выбором подарка для своей второй половины, вдохновившись идеями поздравлений от украинских артистов. 

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев поздравил супругу с праздником букетом алых роз. Кажется, телеведущая надеялсь найти внутри букета как минимум кольцо.  

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#happyvalentinesday

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Feb 14, 2020 at 12:01am PST

Певец Дмитрий Монатик на День святого Валентина подарил жене Ирине романтическое путешествие в Лос-Анджелес.

«Любовь спасет мир», – подписал артист фото с женой, сделанное на берегу Тихого океана в День влюбленных. 

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* Любовь спасёт мир! #HappyValentinesDay * Ты мой целый мир!

A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official) on Feb 14, 2020 at 3:32am PST

Ирина оценила подарок мужа, поблагодарив его «за девять лет невероятной жизни и двух фантастических сыновей». 

Благодарю Тебя ,любимый Dmitriy Monatik за эти 9 лет такой невероятной жизни и наиболее — за 2 фантастических…

Posted by Irina Monatik on Reede, 14. veebruar 2020

Певица Тина Кароль поздравила поклонников с Днем влюбленных, с самого утра опубликовав на своей странице в Instagram фото, открывающее просторы для фантазии. 

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* #tinakarol #тинакароль ph @little_puida

A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Feb 13, 2020 at 11:08pm PST

Если в жизни не одна, а несколько любимых женщин, можно воспользоваться идей телеведущего Анатолия Анатолича – он поздравил жену и двоих дочерей с Днем святого Валентина, подарив им связку гелиевых сердец. 

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Вечер в хату. Романтика в душу.

A post shared by Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) on Feb 13, 2020 at 9:17pm PST

Балерина Катерина Кухар оставила супруга Александра Стоянова в День влюбленных одного, уехав в Берлин. 

«По приезду в отель открываю чемодан, а там лежит сюрприз от Саши – коробка конфет», – написала на своей странице в Facebook Кухар.  

По мнению балерины, женщина никогда не должна забывать, что «муж хочет видеть возле себя желанную женщину – любовницу, а не только союзника и мать его детей». «Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой», –  напомнила Кухар. 

Happy Valentine’s Day!♥️⠀Как необычная женщина я решила сделать своему мужу «подарок» в День Святого Валентина…. и…

Posted by Kateryna Kukhar on Reede, 14. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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