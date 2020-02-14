Лукашенко рассказал, какие два условия поставил Путину для достройки БелАЭС

14.02.2020, 17:54, Новости дня

Российская сторона сорвала сроки строительства Белорусской атомной электростанции и Беларусь предлагает снизить для нее ставку по выделенному на это кредиту и отодвинуть сроки его возврата. В противном случае российскому генподрядчику может быть выписан большой штраф, заявил 14 февраля на встрече с сотрудниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует его пресс-служба.

На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля стороны договорились найти консенсус по этому вопросу, однако к единому знаменателю так и не пришли, отметил Лукашенко.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м – второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», – сказал он.

По его словам, Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», – считает Лукашенко.

Белорусская (Островецкая) атомная электростанция строится на территории Беларуси по проекту АЭС-2006 совместно с российским «Атомстройэкспортом». Конечную стоимость БелАЭС оценивали в $10–11 млрд.

В апреле 2019 года Лукашенко предположил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, которые предусмотрены кредитным соглашением Москвы и Минска. Тогдашний посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что Лукашенко ввели в заблуждение и назвал слова белорусского президента «не имеющими никаких оснований».

В связи с этим разгорелся дипломатический скандал – белорусская сторона потребовала отзыва Бабича.

30 апреля 2019 года Путин уволил Бабича с должности российского посла в Беларуси. Новым послом был назначен Дмитрий Мезенцев.