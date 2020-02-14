В Сирии сбили второй вертолет армии Асада за неделю

14.02.2020, 17:52, Новости дня

В провинции Алеппо на северо-западе Сирии, где идут бои армии президента Башара Асада с отрядами вооруженной оппозиции, сбит второй вертолёт правительственных сил за неделю.

Появившиеся в соцсетях сообщения о гибели вертолета подтвердило турецкое агентство Anadolu. Пилоты погибли.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что вертолет поразила ракета, выпущенная из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Войска Асада ведут наступление на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб. За последние сутки они заняли еще несколько населённых пунктов. Власти Сирии официально провозгласили, что взяли под контроль шоссе Дамаск – Алеппо на всем его протяжении.

Турция, которая поддерживает ряд оппозиционных группировок, неоднократно предостерегала Дамаск от продолжения наступления.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что сирийские ВВС больше не будут свободно чувствовать себя над Идлибом. Нет, однако, никаких указаний на то, что сирийские вертолёты сбили турецкие военные, а не бойцы оппозиции.

Турция и Россия выступили ранее гарантами перемирия в Идлибе и соседних районах провинции Алеппо. Сирийские власти, поддерживаемые Россией, однако, заявляют, что на «террористов» перемирие не распространяется. Турция в ответ на наступление сил Асада ввела в Идлиб дополнительные войска и военную технику. В бой турецкие военные, однако, вступают пока только в случае нападения на них.

Северо-западные районы Сирии – последний участок территории под контролем вооруженной оппозиции к западу от реки Евфрат.