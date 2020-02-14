Американские сенаторы пообещали Зеленскому усилить поддержку Украины

14.02.2020, 17:52, Новости дня

Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи посетили в пятницу Киев для участия в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

В сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Фейсбуке, говорится, что «сенаторы встретились сегодня с президентом Зеленским, чтобы усилить неизменную двухпартийную поддержку США Украине и партнерство» между двумя странами.

Сенатор Крис Мерфи написал в своем Твиттере о своих впечатлениях от встречи с украинским президентом.

«Я остаюсь под большим впечатлением. Я сказал ему [Зеленскому], что в каждой проблеме есть возможность. После импичмента Конгресс должен усилить поддержку Украины. И Зеленский предоставил нам список новых способов помощи», — отметил сенатор.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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