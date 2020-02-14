Изменение климата больнее всего ударит по экосистемам засушливых земель

14.02.2020, 17:52, Новости дня

Испанские ученые выяснили, что засушливые земли, покрывающие около 41% земной поверхности и принимающие каждого третьего жителя нашей планеты, больше других пострадают от происходящих изменений климата. Исследователи определили три основные фазы перемен, о которых они рассказали в статье на портале Рhys.org.

В настоящее время около трети населения нашей планеты проживает в засушливых районах (таковыми считаются районы, имеющие хрупкий баланс между уровнем выпадающей в виде дождей влаги и уровнем ее потерь), которые уже занимают более 40% суши. Исследователи из испанского университета Аликанте (UA) выяснили, какой ущерб будет нанесен этим землям, и определили три фазы будущих перемен. В частности, ученые выяснили, что даже небольшое уменьшение уровня поступающей влаги приведет к разительным и негативным переменам за очень короткий промежуток времени.

Первой фазой перемен, которые мы уже можем наблюдать на Пиренейском полуострове, становится изменение состава растительности – повсеместно начинают пропадать большие и даже средние деревья, уступая место кустарникам и засухоустойчивым видам растений. Такая картина наблюдается при уровне засушливости 0,54, но уже после возле отметки 0,7 наступает фаза изменения плодородности земель – почва высыхает и быстрее выветривается, ведь сильные порывы ветра более не сдерживаются большими, высокими деревьями. После отметки 0,8 начинается третья, финальная фаза, когда разнообразие видов растительности резко сокращается, и земли превращаются в пустыню.

Согласно последним исследованиям около 20% засушливых земель уже к 2100 году могут преодолеть один или несколько уровней засушливости, пройдя соответствующие фазы потери плодородия земель и сокращения биоразнообразия. Испанские ученые составляют карты засушливых местностей, которые первыми подвергнутся негативным процессам, чтобы люди смогли предпринять меры по их спасению в первую очередь.



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