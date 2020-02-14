Санкции США против Дерипаски связаны с отмыванием денег для российских властей

14.02.2020, 17:47, Разное

В Кремле это назвали «неправдой».

Власти США ввели санкции против российского олигарха Олега Дерипаски из-за того, что он якобы мог помогать отмывать деньги российским властям. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ответ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам бизнесмена.

В письме из управления утверждается, что Дерипаска по просьбе президента Владимира Путина мог инвестировать 800 млн долларов в проекты, связанные с проведением Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также олигарх, вероятно, отменил выход компании «ГАЗ» на IPO, чтобы скрыть факт отмывания через это предприятие денег высшего руководства России. В июле 2011 года или ранее предприниматель, возможно, переводил деньги на личные нужны Путина, замаскировав это под операции, связанные с его бизнесом, утверждает издание.

Сам бизнесмен назвал представленные обвинения слухами. «Это ничем не подкрепленные утверждения», — пояснил он, напомнив про принцип презумпции невиновности, которая действует до доказательства фактов обвинения в суде.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также опроверг предположения Минфина США.

— Это просто неправда, — заявил он FT.

Стоит отметить, что все основания, содержащиеся в письме, содержат слово «предположительно», OFAC не приводит никаких доказательств данным утверждениям. Ранее Дерипаска подал в суд на OFAC, требуя от управления объяснить причины введения против него санкций. Эти основания были засекречены.

Санкции, которые ударили по Дерипаске и 23 другим российским олигархам и чиновникам, были введены Вашингтоном в апреле 2018 года в ответ на присоединение Крыма в 2014 году и возможное вмешательство РФ в американские выборы в 2016-м. Год спустя в США сняли ограничения на работу компаний бизнесмена, однако персональные санкции продолжают действовать до сих пор.