В Сети обсуждают «неадекватные танцы» Светланы Лободы на Big Love Show

14.02.2020, 17:47, Разное

Популярная исполнительница и автор песен, экс-участница группы «ВИА Гра» Светлана Лобода приняла участие в ежегодном «празднике любви и музыки» — Big Love Show. В Сети появилось видео выступления певицы, после чего пользователи начали активно обсуждать увиденные «неадекватные танцы».
В кадрах можно увидеть Светлану Лободу, исполняющую на сцене Big Love Show песню «Новый Рим». В ходе номера исполнительница высоко поднимает ноги, слегка пошатывается и в целом ведёт себя несколько непривычно, отмечают фолловеры. Обычно певица на концертах поёт композиции под зажигательные танцы с акробатическими трюками, но в этот раз «не похожа на себя», из-за чего некоторые полагают, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство поклонников Лободы склоняются к мысли о нетрезвом состоянии, поэтому высказывают мнение о схожести певицы с Димой Биланом, несколько месяцев назад «оконфузившимся» на концерте в Самаре в честь Дня города. Другие же с юмором пишут, что Лобода «слишком увлеклась» исполнением, потому и начала «странно танцевать». Сама же певица пока не комментирует обсуждаемое выступление.



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