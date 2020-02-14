Путин прямо поставил Зеленскому вопрос о намерении Украины выполнять «Минск-2»

14.02.2020, 17:44, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять «Минск-2», сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении сказано, что Путин «акцентировал важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений», которые были приняты на саммитах в нормандском формате.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», – сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президенты во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей нормандского саммита и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».



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