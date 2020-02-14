В Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину и ребенка

14.02.2020, 17:42, Разное

Днем 14 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Энгельса грузовой автомобиль Renault наехал на женщину и двухлетнюю девочку.

В результате ДТП пострадали оба пешехода. Женщина получила травмы средней степени тяжести, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ИА «Невские новости».



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