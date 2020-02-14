Комаровский: Нужно взять в пользу государства санаторий и людей, которые прилетают из Уханя, за государственный счет изолировать там на две недели

14.02.2020, 17:42, Новости дня

Всех людей, которые прилетают, из Китая, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, надо изолировать на 14 дней. Такое мнение в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона выразил врач-педиатр Евгений Комаровский.

«Наши люди, усаживаясь в самолет, наглотаются аспиринов, нурофенов, чтобы у них температура была нормальная. Опять-таки, люди прилетели в аэропорт – что должно с ними дальше произойти? Померили температуру. Дальше что? «У вас нормальная температура. Идите». Люди прилетели из очага, они с высокой степенью вероятности могут быть больны. Вы можете ответить на вопрос, больны они или нет? Или носители вируса? Что для этого надо сделать? Надо их всех обследовать. Ну, мы не можем их всех обследовать, потому что тест-системы только-только получили, количество их ограниченное и так далее. Поэтому, скорее всего, мы будем проверять тех, кто прилетел из Китая и болен. Но те, кто сейчас здоров, могут заболеть в течение двух недель. 14 дней – максимальный период. То есть теоретически мы должны сейчас что сделать? Мы сейчас должны где-то рядом с Борисполем… Взять и в пользу государства на время изъять какой-нибудь санаторий, большой дом отдыха. И людей, которые прилетают, за государственный счет, понятно, везти в этот санаторий, изолировать их. На сколько? На две недели. А мы что делаем? Мы говорим: «У вас нормальная температура. Чао-какао», – сказал он.

Комаровский подчеркнул, что у коронавируса нет каких-то специфических симптомов.

«Насморк менее выраженный. Скорее кашель, высокая температура и очень быстро развивается воспаление легких. Поэтому затрудненное дыхание. Вот это и будут симптомы. Но еще раз фиксируем: сейчас внимание приковано к тяжелым формам. А легкие формы, которые появляются: пошмыгивание носом и температура 37,2, – они же все проходят мимо. Не до них сейчас. Поэтому вполне возможно, что человек с температурой 37,5 и практически ненарушенным общим состоянием, который, там, сопит или хрипит чуть-чуть, – он больной, но на него никто не реагирует. То есть нет симптомов, чтобы можно сказать, что это коронавирус, а не грипп, например», – добавил он.

Врач подчеркнул, что борьба с коронавирусом ничем не отличается от борьбы с гриппом.

«Надо учить людей правилам элементарной гигиены. Надо учить людей, как правильно мыть руки, надо учить людей минимум 20 секунд тереть руки мылом. Раз. Надо учить людей, что маски не надеваются на здоровых. Маски надеваются на больных, которые плюются вирусами. Понимаете? Маски не нужны на улице. Маски нужны только в помещениях. Но, опять-таки, что такое правильная маска? У правильной маски на верхней полосочке металлическая пружинка, которая позволяет придавить ее к носу. И вообще нормальная маска должна иметь определенный уровень защиты и так далее, и так далее», – добавил он.

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Начальник отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Валерия Сало говорила в комментарии изданию «ГОРДОН», что особых мер предосторожности в украинских аэропортах нет, чтобы не сеять панику в связи с распространением в мире коронавируса. Если у прибывшего из Китая пассажира обнаружена повышенная температура, его проверяют дополнительно

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.