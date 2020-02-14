Украинский моряк пропал с борта сухогруза в Персидском заливе после конфликта с капитаном-россиянином – родственники

14.02.2020, 17:42, Новости дня

33-летний украинский моряк Александр Горяев бесследно исчез с борта судна Victoria, которое под флагом Белиза шло в Персидском заливе. Об этом со слов родственников пропавшего сообщил в Facebook благотворительный фонд помощи морякам «Ассоль».

Инцидент произошел 8 февраля, однако родных крюинговая компания известила только 13 февраля.

Известно, что после смены части экипажа должности капитана и старшего помощника Victoria  заняли граждане России. С ними у Горяева случались недоразумения, о чем моряк сообщил членам семьи в январе.

«Сестра и жена пропавшего уверены – дело об исчезновении украинского моряка пытаются «замять»: отсутствие украинского моряка коллегами обнаружено не в 16.30, как было в уведомлении, разосланном соседним судам, а гораздо раньше. Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его, в каюте второго помощника капитана его не оказалось. У капитана и старпома из России был мотив не найти украинского моряка: для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только по приходу туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа», – говорится в сообщении.

За 16 дней с конца января по начало февраля уже в третий раз в Украину приходит жуткая весть об исчезновении с борта…

Posted by Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"" on Reede, 14. veebruar 2020

В фонде «Ассоль» напомнили, что с начала года это третье исчезновение украинского моряка. 23 января пропал Денис Литвиненко, член экипажа судна Star Aquila, стоявшего на якоре у берегов США. 24 января с борта судна Green Italia на переходе из Эквадора в Панаму исчез Евгений Масленников.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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