Белорусский оппозиционер Лебедько: Кремль попробует сделать все, чтобы Беларусь стала банкротом

14.02.2020, 17:42, Новости дня

После отказа Минска объединиться с Москвой в сверхдержаву Кремль будет пытаться обанкротить Беларусь. Такое мнение оппозиционный политик, член Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько выразил в опубликованной 14 февраля статье для сайта «Обозреватель».

«Мой прогноз: в ближайшее время Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом. И надо признать, у него есть ресурсы, рычаги влияния. Посмотрим, что будет дальше. Но очень важный фактор состоит в том, что подавляющее большинство белорусов, порядка 95%, на вопрос в редакции Жириновского: «Вы поддерживаете, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации» – говорят: «Нет», – написал оппозиционер.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что «большинство людей хотело бы жить в своем собственном доме, а не в коммуналке вместе с буйным соседом».

«Какие козыри у Лукашенко? Во-первых, в этом году истекает срок аренды двух российских военных баз на территории Беларуси. Второе – на переговорах Лукашенко может использовать транзит нефти. В прошлом году через территорию Беларуси прошли 54 миллиона тонн нефти. Пока Россия не может этого обойти и избежать. Еще один инструмент – атомная станция в Островце, которую строит Лукашенко на деньги России. Он затягивает ее сдачу в эксплуатацию и таким образом оттягивает выплаты, а это 500 миллионов кредитов каждый год, выделяемых на строительство», – объяснил Лебедько.

Он считает, что, отказавшись от объединения с РФ в Союзном государстве, Лукашенко «защищает не Беларусь».

«Суверенитет страны – не ценность для него. Ценность для него – это его власть. Пока что он выиграл, а [президент РФ Владимир] Путин начал реализовывать другой сценарий, казахстанско-иранский. Но это не снимает с повестки дня проблемы российско-белорусских отношений», – отметил Лебедько.

В декабре 2019 года в интервью «Эхо Москвы» Лукашенко говорил, что не готов пойти на объединение двух стран. 24 января 2020 года президент Беларуси отметил, что его страна не может быть частью какого-либо государства, «пусть даже братской России».

12 февраля агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в «супергосударство», но белорусский лидер отказался, а через месяц после этого российский президент предложил внести поправки в конституцию РФ. 

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что это «не так».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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