Незаконно осужденный фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт – Денисова

14.02.2020, 17:42, Новости дня

Незаконно осужденный российским судом фигурант так называемого первого симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» Теймур Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт в СИЗО. Об этом его мать Диляра Абдуллаева 14 февраля рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила она на своей странице в Facebook.

Теймур Абдуллаев и его брат Узеир Абдуллаев ранее удерживались в СИЗО в Ростовской области России.

«К сожалению, официальных ответов, где именно они будут отбывать наказание после этапирования, нет», – написала Денисова.

По мнению Абдуллаевой, администрация пенитенциарных учреждений умышленно скрывает информацию о состоянии здоровья ее сыновей.

«Теймур Абдуллаев перенес в летом 2019 инсульт. Надлежащего лечения он не получил, а это может вызвать рецидив. У Узеира Абдуллаева есть серьезные проблемы с сердцем и почками. Все необходимые медицинские справки, подтверждающие эти заболевания, были переданы руководству пенитенциарных учреждений для получения медицинской помощи. Однако, соответствующего лечения Узеира Абдуллаеву также не было предоставлено», – написала Денисова.

«Це крик серця матері…я прошу Вас допомогти не тільки моїм синам, а кожному, хто незаконно перебуває у полоні… Posted by Людмила Денісова on Reede, 14. veebruar 2020

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденова были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов так называемого первого симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.