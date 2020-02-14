«Левада-Центр»: больше половины россиян поддержат компенсации по делу MH17, если будет доказана вина России

14.02.2020, 17:07, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс 55% россиян частично или полностью согласны с выплатой компенсаций по делу о крушении Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» над Украиной в 2014 году, если будет доказана вина России. Об этом сообщает нидерландское издание Trouw со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-Центром».

Как пишет телеканал «Дождь», опрос проводился в 2019 году по заказу Лейденского университета и миссии Raam op Rusland («Окно в Россию»). В нем приняло участие 1600 жителей РФ.

В ходе опроса 53% респондентов заявили, что, по их мнению, в крушении самолета виновата Украина. 10% уверены, что вина лежит на России. 26% затруднились ответить.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту погибли. Международная группа, которая занимается расследованием катастрофы, заявила, что самолет был сбит ракетой из российской установки «Бук» размещенной на территории сепаратистской «ДНР».

3 февраля 2020 года четверым подозреваемым по делу были предъявлены обвинения.

 



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