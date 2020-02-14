Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за незаконное преследование

14.02.2020, 17:36, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс Журналист «Медузы» Иван Голунов получил официальные извинения от прокурора Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование. Фотографию письма Голунов опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Комментируя письмо из прокуратуры, Голунов отметил, что по закону извинения ему должна принести не прокуратура ЗАО, а Генеральная прокуратура РФ. «С конца июня 2019 года уголовное дело было передано в Следственный комитет РФ, а надзор за ним стала осуществлять Генеральная прокуратура РФ. Соответственно, письмо, датированное 4 февраля 2020 года, должно быть подписано Генеральной прокуратурой. Мне очень неловко рассказывать о нормах закона людям, которые контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон. Не я его придумал», – написал журналист.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июля 2019 года по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Защита журналиста настаивала на том, что дело против него было сфабриковано, а улики подброшены. После привлечения внимания СМИ и общественности уголовное дело закрыли. 29 января 2020 года пятерых бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов розыскной деятельности, а также в незаконном хранении наркотиков.

Официальных извинений от имени государства за незаконное преследование Голунов попросил в январе этого года. Генпрокуратура извиниться перед журналистом отказалась. 5 февраля прокуратура ЗАО Москвы сообщила, что извинилась перед Голуновым.

 



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