Президент ФРГ высказался по отношениям с Россией и США

14.02.2020, 17:35, Новости дня

Европейскому Союзу нужно улучшение отношений с Россией, но не за счет других стран центральной Европы.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что хотел бы и улучшения взаимопонимания Брюсселя со стороны Москвы.

Говоря об отношениях с США, которых Штайнмайер назвал самым тесным политическим партнером ЕС, немецкий президент подчеркнул, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом торпедирует идею международного сообщества, ставя во главе угла свои национальные интересы.

По его словам, Америка хочет быть великой за счет партнеров и соседей.

В конференции, которая традиционно проходит в отеле Bayerischer Hof в историческом центре столицы Баварии, принимают участие более 800 участников, в том числе около 150 руководителей стран, премьер-министров и членов правительств. Делегацию РФ возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО, с окончанием холодной войны трансформировавшись в международный дискуссионный форум для политиков и общественных деятелей всего мира.



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