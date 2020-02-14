ЦБ: цены в России замедлили рост из-за продуктов

14.02.2020, 17:34, Новости дня

Годовая инфляция в январе замедлилась с 3 до 2,4 процентов. Банк РФ объясняет снижение роста цен несколькими факторами.

Во-первых, расширилось предложение продуктов питания, во-вторых, укрепился рубль, в-третьих, спрос потребителей был скромным, сообщается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка РФ "Динамика потребительских цен".

В январе плодоовощная продукция подешевела четвертый месяц подряд, включая овощи, фрукты и цитрусовые.

Широкое предложение продуктов и аграрного сырья в ближайшие месяцы продолжит сдерживать рост цен.

Это продукты переработки зерна, мясной и молочной продукции, яиц, сахара.

Годовая продовольственная инфляция замедлилась с 2,6 до 2,0 процента. На 0,9 процента снизились цены на мясо и птицу по сравнению с январем прошлого года. Яйца подешевели на 8,6 процента в январе, а месяцем ранее – подешевели на 5 процентов. Продолжилось снижение цен на сахар: в январе цены стал почти на треть дешевле, чем в январе 2019 года.

В январе непродовольственные товары, напротив, подорожали больше, чем в предыдущие пять месяцев. Почти не росли цены на средства связи, бытовые приборы, телерадиотовары и персональные компьютеры, но ускорился рост цен на автомобили и нефтепродукты из-за повышения утилизационного сбора и акцизов с 1 января 2020 года.