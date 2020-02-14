Российского чиновника задержали за продажу китайцам земли на берегу Байкала

14.02.2020, 17:32, Новости дня

Он незаконно выдал разрешение, позволив построить сооружение на площади 1400 км.

Следователи СК РФ по Иркутской области задержали главу Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова. Против него возбудили уголовное дело за незаконную выдачу гражданам Китая разрешения на строительство здания в экологической зоне Байкала, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Шамсутдинов в 2017 году незаконно выдал разрешение, позволив построить сооружение на площади 1400 км на территории одного из поселков, находящихся на берегу озера. В данной зоне любое строительство запрещено.

Жители поселка написали заявление в прокуратуру, отметив, что китайцы собираются строить в экологической зоне гостиницу.

Байкал с его чистейшей водой — лакомый кусочек для предпринимателей. Здесь периодически хотят что-то строить, несмотря на то, что прилегающая территория считается экологической зоной. В 2019 году силовики были вынуждены приостановить строительство завода по розливу питьевой воды. Байкал даже защищает эпатажная звезда Сергей Зверев. Он не раз выходил на одиночный пикет и получал за это штраф.