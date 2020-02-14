Российские силовики поплатились за банкет с тостами «Жизнь ворам» и «АУЕ»

14.02.2020, 17:31, Новости дня

После резонансного банкета в регионе стали «трясти» проверками всю полицию.

Дорого обошлись тюменским правоохранителям посиделки с бравым «кличем» в качестве тостов «АУЕ» и «Жизнь ворам!». После того, как в Сети появилось видео веселой вечеринки следователя СКР Рафика Аглиуллина, из-за которой его уже успели уволить, в регионе стали «трясти» проверками всю полицию.

Как сообщил источник Ura. Ru в силовых структурах, началась внутренняя ревизия: проверяют не только личные связи фигурантов торжества и других сотрудников полиции, Росгвардии и СК, но и изучают их страницы в социальных сетях. Высокое руководство требует уволить сотрудников с «сомнительной репутацией».

Сообщается, что на скандальном празднике присутствовал глава регионального ОБЭП Алексей Ушатый со своим замом Артуром Рузеевым. По данным «Нового дня» различные взыскания уже получили 12 правоохранителей.

Так, строгий выговор получили семь сотрудников управления СК по Иркутской области во главе с начальством следователя Аглиуллина. Понижен в должности начальник отдела в полиции Тюмени. Его заместитель и вовсе написал заявление об отставке. По неподтвержденным данным, заявление подала и участвовавшая на вечеринке судья Ольга Ракова.

Ролик с празднованием Рафиком Аглиуллиным нового звания майора выложил в Instagram его друг Денис Девкин.



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