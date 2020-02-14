Российские мужчины назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

14.02.2020, 17:31, Новости дня

Больше всего недовольных поздним выходом на пенсию оказалось среди холостых.

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин. С такой точкой зрения согласились 28% россиянок. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Положительно на вопрос, является ли дискриминацией мужчин поздний выход на пенсию, ответили 34% опрошенных россиян. Не согласились с этим 47% респондентов.

Больше всего недовольных поздним выходом на пенсию оказалось среди холостых мужчин — 46% из них говорят о дискриминации. В то же время среди женатых с подобным мнением 40%. При этом 46% состоящих в браке мужчин поздний выход на пенсию дискриминацией не считают, и только 35% холостых с ними соглашаются.

Среди женщин картина иная: мнение об ущемлении прав мужчин чаще поддерживают замужние — 31% против 27% среди незамужних.

С 2019 года в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. До 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Планируется, что к 2028 году пенсионный возраст будет повышен на пять лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее в России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам.



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