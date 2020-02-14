«Гражданам это не нужно»: В Кремле заступились за не читавшую Конституцию Исинбаеву

14.02.2020, 17:31, Новости дня

Пресс-секретарь президента сказал, что сказал, что в составе рабочей группы, есть те, кого вряд ли можно назвать экспертами.

Честное признание спортсменки Елены Исинбаевой в том, что она не читала Конституции до того, как ее включили в рабочую группу по изменению закона, вызвало большой резонанс.

Одни в соцсетях высказывали недоумение тем, как такое возможно. Другие, наоборот, считают, что Исинбаева одна из многих, кто знает, что такое Конституция.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков относится, скорее, ко второй категории россиян. Он считает, что «гражданам это не нужно», а главное, чтобы их конституционные права соблюдались.

«Если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает все нужды российского спорта», — сказал Песков.

Он также сказал, что в составе рабочей группы, кроме Исинбаевой, есть представители культуры, других направлений, которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах.