Супруга удерживаемого в Ливии российского социолога возмущена бездействием МИД РФ

14.02.2020, 17:31, Новости дня

Группировка RADA более восьми месяцев незаконно удерживает в неволе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Самера Суэйфана и Максима Шугалея.

Вооруженная группировка RADA, подконтрольная так называемому ПНС Ливии, уже более восьми месяцев незаконно удерживает в неволе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Без предъявления официальных обвинений их содержат в тюрьме «Митига», которая известна своими ужасными условиями. О нечеловеческом отношении к россиянам рассказала в своем интервью Наталья Шугалей, супруга одного из узников.

К российским социологам не допускают адвоката. Это уже говорит о многом, считает Наталья. Кроме того, глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж недавно вообще заявил о том, что не будет вмешиваться в «судебное» дело россиян. При этом совершенно непонятно, о каком судебном процессе идет речь, так как никакого юридического основания для него сейчас нет.

За период незаконного удержания в «Митиге» у россиян сильно ухудшилось состояние здоровья: Максима Шугалея случился инсульт, а у его коллеги развился диабет. Никакой медицинской помощи им не предоставляют. Это вызывает большое беспокойство.

Самое главное, что ребята живы и, несмотря на тяжелейшие условия, держатся, чувствуя поддержку близких. По мнению Натальи Шугалей, очень странно, что российский консул не добрался до Триполи, чтобы встретиться с Самером и Максимом. Они сейчас очень нуждаются в помощи МИД. При этом в ведомстве хорошо осведомлены насчет происходящего вокруг российских социологов. Но никаких позитивных результатов нет.

В похожих ситуациях США действуют намного решительнее и не позволяют так обращаться с американскими гражданами, считает Наталья. А российский МИД до сих пор не предъявил никаких требований так называемому ПНС Ливии и не добился освобождения ребят, в то время как Файез Саррадж без проблем посещал Россию. Это, по мнению супруги Максима, возмутительно.

Как заявили в МИД РФ по поводу незаконно удерживаемых сотрудников ФЗНЦ, все сотрудники российского посольства в Ливии давно уже эвакуированы. Поэтому прямой контакт с узниками представляет из себя сложную задачу.