Россиянин пошутил про коронавирус и попал под арест

14.02.2020, 17:30, Новости дня

Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве.

На 18-летнего жителя Тюмени Никиту Асямова составили административный протокол о мелком хулиганстве, его отправили под административный арест на пять суток — он пошутил про коронавирус и записал это на видео. Об этом Асямов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав постановление суда.

Согласно документу, Асямова признали виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

9 февраля в сообществе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте» появился ролик с пранком на тему коронавируса. На записи несколько человек в защитных костюмах ловят якобы зараженного человека. Тот падает, после чего территорию огораживают, а «зараженного» накрывают синей тканью.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции и провоцировали панику среди пассажиров. Сообщники были задержаны позже.

В начале февраля арестовали пранкера, устроившего в метро розыгрыш на тему коронавируса. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.