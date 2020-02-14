Россиянин пошутил про коронавирус и попал под арест

14.02.2020, 17:30, Новости дня

Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве.

На 18-летнего жителя Тюмени Никиту Асямова составили административный протокол о мелком хулиганстве, его отправили под административный арест на пять суток — он пошутил про коронавирус и записал это на видео. Об этом Асямов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав постановление суда.

Согласно документу, Асямова признали виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

9 февраля в сообществе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте» появился ролик с пранком на тему коронавируса. На записи несколько человек в защитных костюмах ловят якобы зараженного человека. Тот падает, после чего территорию огораживают, а «зараженного» накрывают синей тканью.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции и провоцировали панику среди пассажиров. Сообщники были задержаны позже.

В начале февраля арестовали пранкера, устроившего в метро розыгрыш на тему коронавируса. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Робот «Федор» жестко раскритиковал решение ВАДА по России

11.02 / НАТО решило обновить меры контроля над вооружениями из-за «российской угрозы»

09.01 / В мире: Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

07.02 / Футболист Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину

20.12 / Контракт на транзит газа между Украиной и РФ будет подписан сроком на пять лет – вице-премьер РФ Козак

03.02 / Дело об импичменте: заключительные аргументы сторон

17.01 / Роскачество дало советы по безопасному использованию банкоматов

20.01 / Политика: Как будут голосовать за поправки в Конституцию

23.12 / В Великобритании 6-летняя девочка обнаружила на открытке тайное послание из китайской тюрьмы

04.02 / Рогозин назвал 2020 год переломным для космической отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика