Лидер правящей партии Германии предложит преемника на свой пост 24 февраля

14.02.2020, 17:30, Новости дня

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложит преемника на свой пост 24 февраля, сообщил журнал Focus.

В издании процитировали Михаэля Кречмера, премьера ХДС в восточной земле Саксония, который сообщил, что Крамп-Карренбауэр "сделает нам предложение 24 февраля". На вопрос, будет ли это конкретное предложение, он ответил: "Да".

Крамп-Карренбауэр, протеже канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил на этой неделе, что не будет баллотироваться на пост канцлера на федеральных выборах в следующем году после того, как депутаты ХДС в восточной земле Тюрингия проигнорировали ее указания не поддерживать крайне правых при голосовании за местного губернатора.

Как сообщалось ранее, в канцелярии Ангелы Меркель заявили, что канцлер не знала о намерении Аннегрет Крамп-Каренбауэр, ставшей в декабре 2018 года лидером ХДС по протекции Меркель, отказаться от этой миссии.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера. Однако я останусь председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о новой кандидатуре. Должность министра обороны, по желанию канцлера Германии Ангелы Меркель, я сохраню", — заявил глава ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.



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